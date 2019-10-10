زمالك 2004 يحافظ على صدارته للدوري بهدفين في مرمى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤ على الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النادي، بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الفريق كلًا من: يحيي محمد وأحمد هلاس، ليواصل الفريق تصدر الدوري برصيد ١٣ نقطة.

ويقود زمالك 2004 كلًا من سيد حنفي، مديرًا فنيًا ويساعده عامر صبري، مصطفي محمود، تامر وحيد، مدربًا، خالد عمران، إداري وشرف محمود إخصائي تأهيل واحمد عصمت للأحمال.

وحرص أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة النادي علي حضور المباراة والاحتفال مع اللاعبين عقب اللقاء.