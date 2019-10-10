محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤ على الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النادي، بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين.
أحرز هدفي الفريق كلًا من: يحيي محمد وأحمد هلاس، ليواصل الفريق تصدر الدوري برصيد ١٣ نقطة.
ويقود زمالك 2004 كلًا من سيد حنفي، مديرًا فنيًا ويساعده عامر صبري، مصطفي محمود، تامر وحيد، مدربًا، خالد عمران، إداري وشرف محمود إخصائي تأهيل واحمد عصمت للأحمال.
وحرص أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة النادي علي حضور المباراة والاحتفال مع اللاعبين عقب اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر زمالك 2004 يحافظ على صدارته للدوري بهدفين في مرمى الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.