المسابقات تُعيد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود لموعدها الأصلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود إلى موعدها السابق في الثامنة من مساء الجمعة 18 أكتوبر على ملعب الإسماعيلية وذلك ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي في الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه تقرر إعادة المباراة لموعدها القديم، كما تقرر إقامة مباراة الإسماعيلي مع طنطا ضمن الجولة الخامسة في السابعة والنصف مساء الأحد الموافق 10 نوفمبر بستاد الإسماعيلية.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه أن ذلك جاء بعد أن أبدى الإسماعيلي جاهزيته لخوض المباراة أمام طنطا دون عناصره المنضمين للمنتخب الأولمبي.

وكانت إدارة المسابقات قد أجرت تعديلا سابقا على المباراة بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد دور ال16 للبطولة العربية التي يشارك بها عن مصر كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري.