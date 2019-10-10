"مساندة ضد مرتضى ومبادرة مصورة" .. هل اقترب الصلح بين الخطيب وتركي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يبدو أن هناك انفراجة مفاجئة شهدتها علاقة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، مع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي، على خلفية تصريحات الأخير ومبادرته الإيجابية والتي قابلها النادي الأحمر بالمثل.

وبعد ما يزيد على عام ونصف العام من الخلاف -الذي وصل للتهديد باللجوء إلى المحاكم-، جاءت مبادرة آل الشيخ بمساندة الخطيب ضد تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك لتكسر مرحلة اللا سلم واللا حرب بين الطرفين.

مبادرة تركي الأخيرة، لم تكن الأولى خلال فترة الخلافات، فقد سبقتها تمهيدات و4 تصريحات إيجابية من الرجل رد عليها الأهلي ببيان رسمي، قبل أن يعود آل الشيخ هذا الشهر بمحاولة جديدة للتقارب بدأت بـ"دعم ضد مرتضى" أعقبه "كلمة مصورة" وسط أنباء عن تدخل وسطاء للصلح بين الطرفين.

"الخليج 365" رصد محاولات الصلح والتقارب والتي بدأت في يوليو 2018، وتتواصل حتى الآن:

1- أنا والخطيب إخوات وحبايب

في 4 يوليو 2018، قال تركي آل الشيخ في مداخلة هاتفية ببرنامج صدي البلد: "تلقيت عدة اتصالات من أشخاص يحبون أن يصطادوا في الماء العكر لاستغلال خلافي الطبيعي مع إدارة النادي الأهلي، للإضرار بمصالح النادي اللي أنا أساسا بعشقه وبحبه".

وتابع: "لا توجد مشكله بيني وبين النادي الأهلي، وسأتنازل عن كافة القضايا التي تخص الأهلي ورئيسه محمود الخطيب".

وأضاف: "سنظل إخوات وحبايب والأهلي عمنا، وولائي الأول والأخير له، وبالتأكيد لن أسمح بأي ضرر يخص النادي الأهلي".

وأكمل رئيس هيئة الترفيه بالسعودية: "أبلغ من العمر 36 سنة فدمي حار، والخطيب الله يعطيه العافية 64 عاماً، وعدلي القيعي تخطى عامه السبعين فيومهم بسنة والثانية عندي سنة"، ليسأله مقدم البرنامج أحمد شوبير، عن دعمه صفقات الأهلي مثل الزمالك ليرد: "لم يطرق أحد بابي ولم أستجب".

وعاود أحمد شوبير، مقدم البرنامج سؤاله عن إمكانية مساعدته في بقاء لاعب الأهلي وليد أزارو، ليرد تركي آل الشيخ: "لم يطلب مني أحد شيئاً ولكن مستعد".

وأكمل تركي: "لن أسمح لأي شخص أن يضر النادي الأهلي الذي أحبه، طالما أنا موجود، وأتمنى أن يعلم جماهيره أن كل ما فعلته كان لأجلهم ولأجل النادي الأهلي".

وعن المشاريع القائمة بينه وبين النادي الأهلي، قال تركي آل الشيخ: "لسنا أطفالا لكي نلغي كل مشروعاتنا، وبابي مفتوح أمام الجميع".

2- الخطيب في مقام أخي الكبير

في 17 يوليو 2018، أعاد تركي آل الشيخ التأكيد على علاقته الجيدة مع محمود الخطيب من خلال مداخلة هاتفية بقناة "إل تي سي" وقال: "لا أحد يستطيع أن يتدخل في علاقتي مع الكابتن الكبير محمود الخطيب بيبو اللي كنت بتفرج عليه من وأنا عندي 3 سنين ".

وأكد: "الرجل أكن له كل احترام وتقدير له وللنادي الأهلي، ولن أسمح بالضرر لا على النادي الأهلي ولا على الكابتن محمود الخطيب، وسأطلب من المحامي الخاص بي التنازل عن كافة القضايا".

وكشف: "أنا مسامح لوجه الله وللعشرة، وأنا بابي مفتوح لكل أهلاوي كبير أو صغير، وللكابتن الخطيب يشرف في أى وقت هو في مقام أخي الكبير".

3- والأهلي يرد

وفي يوم 18 يوليو، رد الأهلي ببيان رسمي قال فيه: "تلقى النادي الأهلي بالاهتمام والتقدير تصريحات السيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها أمس في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبّر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلي، وجمهوره، ورئيسه).. وفي هذا الإطار، يود مجلس إدارة النادي الأهلي أن يوضح ما يلي:

- النادي الأهلي يتحرك كعهده دائمًا في إطار مسؤوليته المجتمعية والوطنية، ويدرك تمامًا دوره الريادي ـ كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي ـ في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجماهير العربية، والبعد بها عن أي فتنة قد تصيبها.

- يثمّن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات، التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد النادي الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيًا، والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي.

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- يتمنى النادي الأهلي التوفيق للسيد المستشار تركي آل الشيخ، وشركائه المستثمرين، في تجربتهم الجديدة بنادي بيراميدز، في إطار من المنافسة الشريفة لإعلاء قيمة الرياضة العربية.

4- تركي من جديد: أرحب بالخطيب والأهلي

في 26 أكتوبر 2018، أشاد تركي آل الشيخ بموافقة الأهلي على خوض مباراة السوبر السعودي، ورحب بالخطيب والنادي الأحمر عبر منشور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال آل الشيخ: "تلقيت ببالغ السعادة والتقدير طلب الاتحاد المصري والأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رغبتهما لعب السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان".

وأضاف آل الشيخ: "من هذا المنطلق أرحب بالأشقاء الذين نكن لهم المحبة، وللأهلي وجماهيره الذين أعتز أن أكون أحدهم، وفي حال تحدد الموعد سأكون أول الحاضرين بإذن الله".

وحدد موعد السوبر المصري في الـ27 من نوفمبر الماضي قبل تأجيله بسبب مرض محمود الخطيب، وإجرائه جراحة في ألمانيا.

5- الأهلي لا يموت

في الأول من ديسمبر 2018 أعلن تركي آل الشيخ استعداده لدعم النادي الأهلي في حالة الطلب منه متمنياً التوفيق لإدارته.

وقال آل الشيخ: أتمني لإدارة الأهلي كل التوفيق ولو احتاجني لن أتأخر عن خدمته.. و"الأهلي يمرض ولا يموت".

عودة محاولات التقارب.. دعم ضد مرتضى

بعد فترة من الفتور في العلاقة، عاد تركي آل الشيخ بمبادرة لمساندة محمود الخطيب ضد تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك في حق رئيس الأهلي.

وكتب آل الشيخ في الأول من أكتوبر الجاري عبر حسابه على "فيسبوك": "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".

وأكمل رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكرة، ده شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام".

وقال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي تعليقا على مبادرة تركي في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "ذلك أمر جميل، خاصةً أنه دعم لشخص يتعرض للافتراءات وتجاوزات في حقه".

وأضاف: "يجب الإشادة بهذا الموقف خاصةً أنه يرفض التجاوز في حق الخطيب رغم ما يثار حول وجود خلافات بينهما، هذا الأمر لا يحتمل التأويل".

وأتم مستشار التعاقدات بالأهلي قائلا: "يجب توجيه الشكر إلى تركي آل الشيخ بعد دعمه للخطيب، إنه موقف شهم ونبيل".

وكلمة مصورة

ونشر تركي آل الشيخ مقطعاً مرئياً الثلاثاء الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمنى خلاله الشفاء لمحمود الخطيب رئيس النادي الذي يخضع لفحص طبي وقد يُجري عملية جراحية في ألمانيا.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال القيعي رداً على تركي آل الشيخ: "من لا تمسه الكلمة الطيبة وتترك لديه أثراً إيجابياً، لكن ما زال البعض يريد أن يسود التوتر".

وأضاف القيعي: "لا يجب أن يقول أحدهم كلمة طيبة ثم ترد عليه بلوم أو اتهام، كل ما أطلبه أن تظل العلاقات الطيبة، ولا نريد أن نعيد الموسم المتوتر الماضي مجدداً".

ويأتي هذا التقارب وسط أنباء عن تدخل وسطاء وأصدقاء مشتركين لمصالحة الثنائي مستغلين الأجواء المناسبة لإتمام المصالحة .