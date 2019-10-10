تغلب فريق الإنتاج الحربى على القناة، بهدفين نظيفين، وديًا، في المباراة التي جمعتهما عصراليوم الخميس بملعب المصانع الحربية استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.
احرز الهدفين كريم لالا وهشام شحاتة، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الرابعة للدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتاج الحربي يهزم القناة بثنائية وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.