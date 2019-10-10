الانتاج الحربي يهزم القناة بثنائية وديا

تغلب فريق الإنتاج الحربى على القناة، بهدفين نظيفين، وديًا، في المباراة التي جمعتهما عصر

اليوم الخميس بملعب المصانع الحربية استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.

احرز الهدفين كريم لالا وهشام شحاتة، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الرابعة للدوري.