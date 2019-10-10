إقالة المدير التنفيذي للإتحاد الكيني بسبب مهاجم طنطا

قام الإتحاد الكينى لكرة القدم بإقالة المدير التنفيذى بسبب تورطه فى مشكلة جون افيرى مهاجم طنطا الجديد.
وكان طنطا تعاقد مع افيرى ولم يتم قيده نظرا لتعنت الاتحاد الكيني، وعدمارسال بطاقة اللاعب الدولية حتى يتسنى قيده فى مصر، وهو ماتسبب فى خسارة طنطا لجهود اللاعب حتى الان على الرغم من وجود اللاعب فى تدريبات الفريق منذ توقيعه قبل ثلاثة اشهر.
وهو مادعى طنطا لتقديم شكوى للإتحاد الدولى ومن المقرر ان يفصل الفيفا فى شكوى النادي، وإصدار قرار بشان اللاعب قريبًا والذى قام إتحاد الكره الكينى باستبعاده من منتخب بلاده.
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