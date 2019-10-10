فوز تاريخى لايران على كمبوديا 14- صفربحضور نسائي

فاز منتخب إيران على ضيفه كمبوديا بنتيجة 14- صفر على استاد آزادي في الجولة الثانية للدور الأول لتصفيات كأس العالم الاسيوية.

سجل هاتريك 3 اهداف ساردار أزمون ، فيما سجل كريم أناساريفارد" سوبر هاتريك" أربعة أهداف واحرز مهدي طارمي "هدفين" ومثله محمد محبي واكتفى

كل من أحمد نور الله وحسين كانعازيندجان ومهدراد محمدي بهدف

الفوز ليس الأكبر في تاريخ منتخب إيران فقد سبق لهم الفوز من قبل على جوام بنتيجة 19-صفر عام 2000 وهي النتيجة الأكبر في تاريخ

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منتخب إيران.

والمباراة كانت تاريخية، ليس بسبب نتيجتها الكبيرة، وإنما لحضور السيدات الإيرانيات في المدرجات لأول مرة منذ 40 عاما.

السلطات الإيرانية خصصت 3،500 مقعد في المدرجات للسيدات من أصل 78,0000مقعد، بنسبة 5% من سعة الملعب.

وقد بيعت تذاكر السيدات كلها خلال ساعات من طرحها للسوق وخصص الأمن الإيراني مداخل خاصة للسيدات إلى الملعب بجانب دورات مياه ومدرجات منفصلة.