اتحاد الكرة يخطر طنطا بتأجيل لقائه أمام الإسماعيلي

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم فاكسا آخر إلى نادى طنطا منذ قليل، لإخطاره أن لجنة المسابقات بالاتحاد، ارتأت تأجيل لقاء الإسماعيلى والذى كان الاتحاد قد قرر أول أمس تقديم موعده من ٢٤إلى ١٨ ومن ١٨ إلى ١٦ أكتوبر الجاري.
ووافق طنطا على ذلك إلا أن قرعة البطوله العربية التى يشارك الإسماعيلى فى فعالياتها قلبت مخطط اتحاد الكرة، بعد أن تم إخطار الإسماعيلى من قبل الإتحاد العربى لكرة القدم بأن موعدمباراته القادمة يوم ٢٤ أكتوبر.
وهو مايتعارض مع التعديلات الجديدة لاتحاد الكرة المصرى الذى أعترض الإسماعيلى على مواعيده وطالب بتأجيل لقاء من اللقاءات المحددة.
وهو مطلب عادل للدراويش إذ كيف يتمكن الفريق من أداء ٣ مباريات فى غضون ٥ أيام، مع طنطا يوم ١٦، ومع الحرس يوم ١٩، ومع الفريق الإماراتى فى البطولة العربية يوم ٢٤الجاري، فى ظلغياب لاعبيه الدوليين عن مبارتي الدورى وهو الأمر الذى أدى إلى تأجيل مباراته مع طنطا ‘لى يوم ١١/١٠ من الشهر المقبل.
وفى سياق متصل رأى الجهاز الفني لطنطا بقيادة أيمن المزين، أداء مباراتين وديتين استعدادا لسموحة فى الأسبوع الخامس يوم ٢٨الجارى ثم مع الجيش يوم الرابع من نوفمبر المقبل.
ثم مواجهة الاسماعيلى خارج طنطا يوم 10 من نوفمبر المقبل، واتفق جمال بشير المدير الإدارى لطنطا مع كل من بنها ودمنهور على اللعب معهما يومى السبت والأحد القادمين فى انتظار الاتفاق مع انديه أخرى لإقامة وديات معها نظرا لطول فترة التأجيل.
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