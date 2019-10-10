بالصور.. مصر المقاصة يهزم إنبى وديًا

فاز فريق الكرة بنادى مصر المقاصة على إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد بتروسبورت فى إطار استعدادات المقاصة لمواجهة المصرى والمقرر اقامتها يوم 17 أكتوبر الجارى فى الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى . أحرز هدفى المقاصة اودو موسيس وعبد الله مجدى . الله مجدى . ولعب المقاصة بتشكيل ضم : حراسة المرمى: محمد كوكو . خط الدفاع :أحمد صبيحة –محمد دبش-هانى سعيد – أحمد محسن . خط الوسط : مصطفى شبيطة -محمد كناريا -شيمليس بيكلى –كيفين. خط الهجوم: عبد الله مجدى Advertisements - اودو موسيس . - اودو موسيس . و قدم لاعبو المقاصة اداء جيدا على مدار الشوطين ، وحرص احمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة علي الدفع بالعديد من اللاعبين خلال شوطي المباراة . واشاد ميدو بالتجربة الودية مؤكدا انها جيدة وخير إعداد قوى للفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب تجمع المنتخب الوطني ، واعداد جيد للفريق قبل مواجهة المصرى .

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