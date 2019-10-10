أمير توفيق: كهربا لاعب مميز ولكن نحترم تعاقده مع ناديه البرتغالي

أكد أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أن محمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي من العناصر المميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة ويعد إضافة لأي فريق.

وأشار إلى أن كهربا لم يوقع للأهلي لأنه مرتبط بتعاقد رسمي مع ناديه البرتغالي لعدة سنوات وأن الأهلي يحترم هذا التعاقد وعندما يتقرر التفاوض مع كهربا أو

غيره من العناصر المميزة سيكون من خلال القنوات الشرعية والتفاوض مع ناديه البرتغالي بوصفه صاحب الحق في اللاعب.

وأكد توفيق على أن ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية مجرد اجتهاد يسأل عنه صاحبه.