إسلام جابر يخوض تدريبات في الجيم قبل مران اليوم

حضر إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل المران المقرر اليوم، بساعتين كاملتين. اليوم، بساعتين كاملتين. حيث حرص جابر على الخضوع لتدريبات بدنية قوية في صالة الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل استعداده للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة. بدنية قوية في صالة الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل استعداده للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

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