إسلام جابر يخوض تدريبات في الجيم قبل مران اليوم

حضر إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل المران المقرراليوم، بساعتين كاملتين.
حيث حرص جابر على الخضوع لتدريباتبدنية قوية في صالة الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل استعداده للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.
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