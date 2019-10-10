إسماعيلي 2004 يتغلب على سموحة

حقق فريق الإسماعيلي مواليد ٢٠٠٤ انتصاره الأول هذا الموسم على حساب سموحة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير ، في المبارة التى جمعتهما لحساب الجولة الخامسة من دورى الجمهورية.
ثلاثية شباب الدراويش سجلها كل من محمد خطاري ومهند نادر وحسن منصور وذلك خلالاللقاء الذى شهد تألق اللاعب إياد العسقلاني ، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 4 نقاط.
بدأ الاسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم .. عبدالرحمن ناصر ، عبدالله محمد ، محمود محمد ،محمد شرقاوي ،محمد حسين ، إيادالعسقلاني ، محمد مرعي ، خالد محمد ، محمد خطاري ، حسن منصور ، حسن صابر (مهند نادر).
ويقود الفريق .. محمد رشدي مدير فني ، سيد الحداد مشرف على الفريق ، ياسين كامل مدرب عام ، محمد حسن أخصائي الاصبات ، محمد جوهر مدرب حراس مرمى ، محمد صلاح الدين مخطط أحمال ، محمد شمس إداري الفريق
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