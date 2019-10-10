شباب المقاولون يهزم الجونة فى بطولة الجمهورية لمواليد 2004

انتهت مباراة المقاولون مواليد 2004 مع الجونة، بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 2\0، فى إطار بطولة الجمهورية وأقيمت المباراة على ملعب الجونة بهرم سيتى بأكتوبر.
أحرز أهداف المقاولون عبدالرحمن أكمل وفادى طه ولعب المقاولون مهاجما منذ الدقيقة الأولى وأضاع مهاجمو الفريق عدة فرصة محققة.
و أشاد محمود الشيمى المدير الفنى للفريق، باللاعبين وخاصة عودة الروح حيث جاء الهدف الأول للشباب المقاولون، عن طريق اللاعب عبد الرحمن أكمل فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة، وأعطى حكم اللقاء خمس دقائق وقتا بدلا منالضائع أحرز خلالها فادى طه الهدف الثانى للمقاولون.
ويقود جهاز فنى للمقاولون محمود الشيمى مديرا فنيا وطلعت حسن مدربا وحازم فرج مدرب حراس مرمى وعلاء سعد إداريا ومصطفي أحمد إصابات ملاعب تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.
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