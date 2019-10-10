مدرب زمالك 2004: الفوز على الأهلي خطوة للبطولة

أكد سيد حنفي المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤ أن الفوز على الأهلي مستحق وجاء عن جدارة ، وأيضا أداء ونتيجة ، مشيرا إلى أن الفوز يؤكد صدارتنا للبطولة والتي هي هدفنا منذ البداية.

وأضاف حنفي أن لقاء اليوم

ماهو إلا خطوة في مشوار البطولة كباقي المباريات، حيث إن لدينا أهدافا عديدة هذا الموسم ، بحصد البطولة ، وتقديم لاعبين للمستقبل ليكونوا بالفريق الأول.. موضحا أن الفريق يضم عناصر ممتازة ستكون مستقبل النادي.

ووجه سيد حنفي الشكر للمسئولين عن الناشئين بالنادي بسبب جهدهم مع الفريق جميعا ، كما شكر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضي منصور علي دعمه الدائم ، وكذلك أحمد مرتضي عضو المجلس علي وجوده اليوم وحضوره اللقاء وهو ما مثل حافزا ودعما للاعبين وكذلك احتفاله معنا عقب الفوز والروح التي ظهر بها.