عاجل | إصابة خطيرة لهداف الهلال “عمر خريبين”

تعرض هداف نادي الهلال السعودي “عمر خريبين” لإصابة خطيرة في الركبة خلال مشاركته، مساء اليوم الخميس، مع منتخب سوريا أمام جزر المالديف في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.
وأُستبدل عمر خريبين مطلع الشوط الثاني من مباراة الجولة الثالثة من هذه التصفيات، ليحل محله لاعب نادي الجيش السوري “محمد المرمور” في الدقيقة 56.
ومن حسن الحظ، استطاع المنتخب السوري تسجيل هدف تعزيز التقدم بواسطة عمر السومة في الدقيقة 60، علمًا بأن اللاعب نفسه سجل الهدف الأول في الدقيقة 26.
وترك عمر خريبين الملعب على عربة الاسعافات، متأثرًا بإصابة يقال أنها تمزق في الأربطة الجانبية للركبة اليمنى، ما يعني أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين، لكنه يخضع في الوقت الراهن للمزيد من الفحوصات في المستشفى.
وعانى المنتخب السوري بعد خروج خريبين بحوالي 10 دقائق، إذ طرد مدافع نادي العهد اللبناني “أحمد الصالح” في الدقيقة 65، وبعد خمس دقائق تلقت شباك الفريق هدفًا حمل توقيع لاعب نادي جرين ستريتس “علي أشفاق”.
وتقدمت سوريا إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بهذه التصفيات برصيد 6 نقاط من مباراتين، وهو نفس رصيد نقاط منتخب الصين المتصدر بفارق الأهداف.
وكان نادي الهلال يحتاج لخدمات عمر خريبين في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري ومن ثم في المباراة النهائية، نظرًا لتأثيره الواضح على طريقة لعب الفريق، فقد تمكن من تسجيل 4 أهداف في منافسات الدوري السعودي للمحترفين (دوري محمد بن سلمان للمحترفين) هذا الموسم.
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