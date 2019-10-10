الأهلي يُخفف من حدة صاعقة محمود كهربا على الزمالك!

خففت إدارة النادي الأهلي المصري، من حدة صاعقة محمود كهربا على إدارة الزمالك منذ عودته إلى مصر مطلع الشهر الجاري للاجتماع بإدارة الأهلي، تمهيدًا لانضمامه لصفوف الفريق في يناير المقبل.

وقررت إدارة الأهلي تخفيف حدة الصدمة التي أصابت الزمالك بعد علمهم بما ينوي فعله كهربا، وخرجت بتصريح على لسان مسؤول التعاقدات تنفي فيه التوصل لأي اتفاق مع اللاعب في الوقت الراهن.

وقالت إدارة الأهلي متمثلة في مدير التسويق والتعاقدات “أمير توفيق”، إن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” منذ صباح اليوم الخميس، بشأن حسم صفقة الدولي المصري السابق “محمود كهربا” كأول صفقة يُبرمها الأهلي في الميركاتو الشتوي 2020، غير صحيح حتى هذه اللحظة.

وقيل أن محمود كهربا وقع على عقد مبدئي مدته 4 سنوات ونصف مع الأهلي، بعدما اتفق مع إدارة ناديه الحالي “ديسبورتيفو أفيش” على تسديد قيمة فسخ العقد على دفعتين، كي لا ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي 2020/2019.

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لكن أمير توفيق أكد أن الصفقة لم تتم بعد، مشددًا على أهمية احترام نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي الذي يدربه المدرب البرتغالي “إجناسيو” ويلعب له نجل زين الدين زيدان “إنزو زيدان”.

وتغزل أمير توفيق في محمود كهربا ببداية حديثه مع الصحفيين قبل حفل تسلم الأهلي لدرع الدوري المصري الممتاز عن موسم 2019/2018، قائلاً “كهربا لاعب مميز وعلى درجة عالية من الكفاءة”.

واستدرك “لكن كهربا لم يوقع على العقود بعد لأنه مرتبط مع نادي أفيش البرتغالي، وعندما نقرر التعاقد معه سيكون من خلال القنوات الشرعية عن طريق التفاوض المباشر مع إدارة ناديه”.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا، 25 عامًا، في 4 مباريات بالدوري البرتغالي الممتاز منذ انضمامه لفريق أفيش في الميركاتو الصيفي الماضي رغمًا عن رئيس الزمالك مرتضى منصور، واستطاع تسجيل هدف في مرمى فاماليكاو.