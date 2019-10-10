بسبب صورة.. هجوم حاد من مرتضى منصور على "محمد صلاح"
يمن شباب نت - متابعات
الخميس, 10 أكتوبر, 2019 - 08:12 مساءً
[ محمد صلاح بصورة مع الكوميدي باسم يوسف ]
يعود رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لإثارة الجدل من جديد ومهاجمة النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.
اختار منصور هذه المرة صور صلاح مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، الذي نشر عبر حسابه على فيسبوك الثلاثاء الماضي صور سيلفي مع محمد صلاح من حفل لمجلة "جي كيو"، التي منحت صلاح لقب جائزة "رجل العام" في الشرق الأوسط، في وقت كان فيه يوسف مقدما في الحفل.
ووجه مرتضى منصور -في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج على إحدى القنوات- سؤالا لصلاح جاء فيه "لماذا تلتقط صور سيلفي مع باسم يوسف الذي أهان مصر وجيش مصر؟ لماذا تتصور مع أبو تريكة الإرهابي؟ لماذا تستفزنا؟".
وكان منصور يشير أيضا إلى صور عدة جمعت صلاح والنجم المعتزل محمد أبو تريكة كان آخرها صورة جمعت النجمين ونشرها أبو تريكة على حسابه بتويتر في الثاني من يونيو/حزيران الماضي بعد فوز "الليفر" بلقب أبطال أوروبا الموسم الماضي.
واتهم منصور صلاح بأنه أصبح مغرورا ووصفه بأنه "منفوخ"، كما ادعى أنه طرد أهل قريته في مصر عندما حاولوا مصافحته قبل صلاة العيد والتقاط صور معه. وقال منصور إن صلاح "رفض الانضمام للمنتخب ويطالب بغرفة مستقلة وحراسة وطائرة خاصة".
وأضاف منصور "من أعطاك الشعبية ومن صنعك هي مصر وليس ليفربول، لا يجب أن تنسى أنك فلاح بسيط من قرية بسيطة من مركز بسيون، مصر التي صنعتك وهي التي ستعود إليها".
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