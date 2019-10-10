رياضة | برشلونة يتخذ خطوة جديدة لحل أزمة ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخذ خطوة جديدة لحل أزمة ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لإتخاذ خطوة جديدة لحل أزمة إيقاف الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق.

إيقاف ديمبلي خلال مباراة برشلونة

وكان ديمبلي قد حصل على بطاقة حمرا مباشرة خلال مباراة برشلونة وإشبيلية يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني ليتم إيقافه لمدة 4 مباريات متتالية في الدوري.

خطوة جديدة من برشلونة لحل أزمة ديمبلي

Advertisements

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة ينوي استئناف إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم 17 أكتوبر لرفع الإيقاف عن ديمبلي.

ولكن كشفت الصحيفة أن نادي برشلونة يعلم أنه سيتم رفض الاستئناف لذلك سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة 25 أكتوبر لمحاولة الحصول على تعليق مؤقت للعقوبة ويتمكن ديمبليي من لعب الكلاسيكو.

موعد مبارة برشلونة وريال مدريد

وستلعب مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.