رياضة | سبورتنج كاسل يعلن قائمة الفريق لمواجهة بلطيم بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورتنج كاسل يعلن قائمة الفريق لمواجهة بلطيم بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أيمن دربالة المدير الفني لفريق سبورتنج كاسل المشارك في دوري القسم الثالث للمجموعة الثامنة، علي إختيار 20 لاعبا في قائمة فريقه لمواجهة نظيره بلطيم في أفتتاح الدوري وضمت القائمة 20 لاعبا وهم :-

محمد عتلم، ومصطفي رضا، ومحمد شوقي، وسعد نبيل، وسعد البيطار، وأمير البربري، وحسن المنشاوي، واسلام المنشاوي، وجابر فرج الله، وأحمد رمضان، ومحمد أمين، وأحمد عواجة، ومحمد صلاح، وعوض أيمن، وشمس الفخراني، وحامد عبدالحليم، وأحمد اشرف، ومحمد صبحي، ومحمد رمضان،وعبدالنعيم نزيه.

ويستضيف استاد طنطا المباراة يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا، ويسعي سبورتنج لإقتناص أول 3 نقاط في البطولة، فيما يأمل دربالة المدير الفني في الفوز لإثبات جدارته لقيادة الفريق بعد أن وضع يوسف وهبة رئيس النادي ثقته فيه، بعد إعتذار ممدوح قطب عن تكملته المشوار بسبب سفره خارج مصر.

- قائمة سبورتنج كاسل للموسم الجديد

أحمد رمضان، ومحمد صلاح، ومحمد أبوعيسي، وأحمد عواجة، وسعد نبيل، ومحمد عتلم، وحسين شرف، ومحمد الخرصاوي، ومحمد شوقي، وحسن المنشاوي، ومصطفي رضا، وسعيد البيطار، ومحمد امين، ومحمد عادل، واسلام مصطفي، وجابر فرج الله، ومحمد إبراهيم، وهشام البنا، وأمير البربري، وحامد عبدالحليم، ومايكل ديري، ومحمد الفخراني، ومحمود الشامي، ومحمد صبحي، وعوض أيمن، ومحمد رمضان، وعبدالنعيم نزيه، ومحمود أحمد.

