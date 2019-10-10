رياضة | ريال مدريد يقدم نجمه ومبلغا خرافيا لحسم كبري الصفقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقدم نجمه ومبلغا خرافيا لحسم كبري الصفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُجهز ريال مدريد الإسباني خطة جديدة لحسم صفقته الكبري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تفاصيل العرض الذي ينوي ريال مدريد تقديمه لباريس سان جيرمان

وكشفت موقع "Le10sport" الفرنسي أن نادي ريال مدريد يجهز عرض ضخم لتقديمه إلى باريس سان جيرمان عبارة عن حصول الأخير على جاريث بيل نجم مدريد ومبلغ 95 مليون يورو مقابل مبابي.

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كما أكدت الصحيفة أن ريال مدريد يجهز نفس العرض أيضا لضم أحد الثنائي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وجادون سانشو مهاجم نادي بوروسيا دورتموند.

مشاركات مبابي مع باريس سان جيرمان

وقد شارك كيليان مبابي في 6 مباريات مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.