رياضة | منتخب سوريا يعبر عقبة جزر المالديف في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب سوريا يعبر عقبة جزر المالديف في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل منتخب سوريا انطلاقته الجيدة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022 وكأس الأمم الآسيوية التي ستقام في الصين عام 2023، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الأولى، بفوزه 2 / 1 على ضيفه منتخب جزر المالديف في الجولة الثالثة للمجموعة التي شهدت فوزا كبيرا لمنتخب الصين 7 / صفر على ضيفه منتخب جوام.

وتصدر المنتخب الصيني الترتيب برصيد ست نقاط من مباراتين، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب سورية، المتساوي معه في نفس الرصيد من مباراتين، في حين احتل المنتخب الفلبيني المركز الثالث بثلاث نقاط من لقائين، بفارق الأهداف أمام جزر المالديف، صاحب المرك الرابع، الذي خاص ثلاث مباريات، فيما قبع منتخب جوام في المؤخرة بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته جميع مبارياته الثلاث في المجموعة.

وتقمص النجم عمر السومه دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي المنتخب السوري في الدقيقتين 26 و61، قبل أن يضطر منتخب سورية للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أحمد الصالح في الدقيقة 66.

واستغل منتخب جزر المالديف النقص العددي في صفوف المنتخب السوري، ليقلص الفارق في الدقيقة 70 عبر لاعبه علي أشفق، لكنه أخفق في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

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في المقابل، اكتسح المنتخب الصيني ضيفه منتخب جوام 7 / صفر في وقت سابق اليوم.

وسجل يانج زو أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق السادسة و19 و24 و31.

وتكفل وو لي ووو زي واليكسون بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 44 و45 و75.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث (الأخير) من تصفيات كأس العالم 2022.