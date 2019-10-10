رياضة | تعرف على أزمة ملعب استاد بنى سويف وتحركات الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أزمة ملعب استاد بنى سويف وتحركات الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل أيام قليلة على انطلاق مارثوان القسم الثانى بالمجموعة الاولى بصعيد مصر وعقب استعدادات كبري من الناحية الفنية والمادية , تفجرت ـمام العديد من مسوؤلى أندية بنى سويف الرياضى وتليفونات بنى سويف وجماهيرهم الكبيرة أزمة تتلخص فى عدم الحصول على الموافقات الامنية لاقامة المباريات بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

"الخليج 365 الرياضى" حرص على عرض كافة وجهات نظر المسوؤلين المختصين والتى قد تشهد انفراجة خلال الساعات القادمة .

مدينة بنى سويف الرياضية تنتقل لحوزة شركة استادات :



56 مليون جنيه هى التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير التى شهدتها المدينة الرياضية ببنى سويف وتمت أعمال التطوير والبناء خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير، لتتم أعمال البناء والتشييد على مرحلتين ويقع بداخل المدينة الرياضية الاستاد الرياضى، والذى شهد أكبر عملية صيانة وإنشاءات منذ إنشائه، لتصل القيمة الإجمالية للتطوير 28 مليون جنيه وشملت أعمال تطوير الاستاد، تغيير أرضية الملعب وغرف اللاعبين، وغرف تغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، وتطوير مدرجات الاستاد كما تشمل مدينة بنى سويف الرياضية حمام السباحة الأولمبى فضلا عن صيانة وتجديد مجمع حمام السباحة الأوليمبى بتكلفة 14 مليون جنيه لاستقبال الفرق الرياضية بجانب الملعب الفرعى زهو الملعب الذى يخدم الاندية المشاركة والصالة المغطأة .



وقاموا مسوؤلى شركة استادات بتسلم المدينة الرياضية وذلك بتاريخ 1 اكتوبر الحالى وذلك بموجب البرتوكول الموقع فى هذا الشأن مع وزارة الشباب والرياضة .

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وقال المهندس محمد الواضح المشرف على الكرة بنادى بنى سويف الرياضى فى تصريحات لـ " الخليج 365 الرياضى " :لم يصلنا خطاب رسمى بعدم الموافقة على اقامة مباريات الفريق بملعب استاد بنى سويف الرياضى ولكن تم اخطارنا شفهيا من قبل احمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وتوجهنا لمديرية الامن مع المهندس احمد سعد تمساح , المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف وتم ابلاغنا والتأكيد على رفض اقامة المباريات على ستاد بنى سويف واقامتها خارج المحافظة او بملعب منتجع الاسيوطى سبورت والذى يبعد عن المحافظة 70 كيلو متر".



واختتم قائلا :" ندرس قرار الانسحاب من المسابقة فى حالة عدم اللعب على استاد بنى سويف". واختتم قائلا :" ندرس قرار الانسحاب من المسابقة فى حالة عدم اللعب على استاد بنى سويف". وعلم "الخليج 365 الرياضى" بقيام مسوؤلى نادى تليفونات بنى سويف فى اتخاذ ذات القرار قبل بداية المسابقة بأيام قليلة . فيما قال أحمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف لـ " الخليج 365 الرياضى " : تم معاينة الاستاد منذ فترة من لجنة كبرى بمديرية امن بنى سويف وأصدرت تقريرا بعدم الموافقة وحاليا تقوم تلك اللجان بمتابعة ملاعب أندية الأقسام الأخرى .



وأضاف :" مديرية الشباب والرياضة هى جهة اشرافية وليس لديها مانع من اقامة المباريات ولكن الحصول على الموافقات اللازمة يتم بصورة معتادة من قبل الاندية".