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رياضة | أهداف مباراة - سوريا 2 × 1 جزر المالديف | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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مباريات دولية ودية - منتخبات

الجزائر

-

x
21:45

-

جمهورية الكونغو

البرازيل

1

x
14:00

1

السنغال

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

كرواتيا

-

x
20:45

-

المجر

سلوفاكيا

-

x
20:45

-

ويلز

هولندا

-

x
20:45

-

إيرلندا الشمالية

بلجيكا

-

x
20:45

-

سان مارينو

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

أوزبكستان

5

x
14:00

0

اليمن

بنجلاديش

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0

x
14:00

2

قطر

سوريا

2

x
16:00

1

جزر المالديف

عمان

2

x
17:00

0

أفغانستان

0

x
17:25

0

سنغافورة

العراق

0

x
18:00

0

هونغ كونغ

الأردن

0

x
18:00

0

الكويت

الإمارات

0

x
18:00

0

إندونيسيا

لبنان

1

x
18:00

0

تركمنستان

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الكلمات الدلائليه
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