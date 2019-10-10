رياضة | أهداف مباراة - بنجلادش 0 × 2 قطر | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بنجلادش 0 × 2 قطر | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
5
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
2
قطر
سوريا
2
x
16:00
1
جزر المالديف
عمان
2
x
17:00
0
أفغانستان
0
x
17:25
0
سنغافورة
العراق
0
x
18:00
0
هونغ كونغ
الأردن
0
x
18:00
0
الكويت
الإمارات
0
x
18:00
0
إندونيسيا
لبنان
1
x
18:00
0
تركمنستان