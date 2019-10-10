رياضة | الحمدان يقود هجوم السعودية أمام سنغافورة بالتصفيات الآسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمدان يقود هجوم السعودية أمام سنغافورة بالتصفيات الآسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن التشكيل الذي يخوض مواجهة منتخب سنغافورة، بالتصفيات الآسيوية.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره السنغافوري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، و كأس آسيا 2023 بالصين.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالأتى :

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : ياسر الشهرني، زياد الصحفى، عبدالله مادو، محمد البريك.

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خط الوسط :عبدالاله المالكي، عبدالله عطيف، يحيي الشهراني، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري.

خط الهجوم :عبدالله الحمدان.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي:-

فواز القرني، أمين بخاري، على ال بليهي، على لاجامي، حسان تمبكتي عبدالله الشامخ، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري، عبد الرحمن الدوسري، عبدالعزيز البيشي، هارون كمارا، فراس البريكان.