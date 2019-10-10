رياضة | البلدية يعود للتدريبات وتصعيد معروف والألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يعود للتدريبات وتصعيد معروف والألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة مديره الفني كرم جابر إلى التدريبات مرة أخرى بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس، استعداداً لدوري القسم الثاني.

وكان الفريق قد أنهى سلسلة مبارياته الودية السبت الماضي حيث خاض الفريق مباراته الأخيرة أمام عرب الرمل وإنتهت بفوز البلدية بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعبه حتى الفترة المقبلة إستعدادا لمباراة دمنهور في الأسبوع الأول من مسابقة الممتاز ب يوم الثلاثاء ٢٢ أكتوبر الجاري.

من ناحية أخرى قام الجهاز الفني بتصعيد المهاجم أحمد معروف مواليد ٩٩ وحارس المرمى محمود الجزار (الألماني) مواليد ٢٠٠٢للتدريب مع الفريق الأول والاستعانة بهم مستقبلا.

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وقد تعاقد بلدية المحلة مع ١٠ صفقات لتدعيم الفريق وهم : إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة.

.وكان فريق البلدية قد خاض العديد من المباريات الودية إستعدادا لبدء الموسم الجديد حيث لعب مع الفريق مع شهداء الاسماعيلية ومع مطاحن الغربية وإنتهي اللقائين بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين، ثم إلتقي بطنطا وإنتهى اللقاء بالتعادل السلبي ولعب مع الزرقا وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولعب مع الترسانة بالقاهرة وتعادل الفريقين سلبيا وإلتقى بالاسماعيلي وهزم بهدفين مقابل هدف ثم المصري البورسعيدي وهزم بهدفين نظيفين ومع جمهورية شبين وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف نظيفة ثم مع ميجا سبورت وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ومع الحامول وإنتهت بفوز البلدية بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز على مركز شباب تلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعادل مع بني عبيد بهدف لكل فريق وفاز على عرب الرمل بهدفين مقابل هدف.

وأوقعت قرعة الدوري الممتاز ب بلدية المحلة في مواجهات قوية في الأسابيع الأربعة الأولى حيث سيلتقي بدمنهور ثم الرجاء ثم ابوقير للاسمدة ثم المنصورة.

وكان مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وامين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي قد تعاقدوا مع كرم جابر للعمل كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.

ويلعب بلدية المحلة في المجموعة الثالثة بحري ضمن منافسات الدوري الممتاز ب ويأمل مجلس إدارة البلديةفي تحقيق حلم الصعود للممتاز ب هذا الموسم بعد غياب دام لعدة سنوات.