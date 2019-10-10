رياضة | الصفقة التي لا يمكن التنازل عنها.. بيريز يوجه ضربة قوية لـ"ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة التي لا يمكن التنازل عنها.. بيريز يوجه ضربة قوية لـ"ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة التي لن يتنازل عنها فلورنتينو بيريز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "دون بالون" الإسبانية فإن ريال مدريد عازم على توجيه ضربة قاتلة لبرشلونة والأرجنتيني ليونيل ميسي بالتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو موهبة بورسيا دورتموند الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يأمل في ضم سانشو الذي يعد واحدا من اللاعبين الشباب الكبار في بورسيا دورتموند ويشبه البعض بـ"نيمار الجديد"، بل إنه أفضل على مستوى السرعة والمهارة وتقديم الإضافة على مستوى الهجوم.

ورصد فلورنتينو بيريز 50 مليون يورو من أجل ضم سانشو البالغ من العمر 19 عاما فقط في الانتقالات الصيفية القادمة، موجها ضربة قوية إلى ميسي الذي يحرض على التعاقد مع اللاعب لأنه يرى أنه من أفضل المواهب التي يمكنها تقديم الإضافة لبرشلونة في السنوات المقبلة.