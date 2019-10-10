رياضة | عاجل - أول رد من الأهلي على التعاقد مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول رد من الأهلي على التعاقد مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النادي الأهلي بشكل رسمي عن أنباء التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، نجم نادي الأفيش البرتغالي الحالي، ولاعب الزمالك السابق، خاصة بعد إنتشار تلك الأخبار بصورة كبيرة عبر السوشيال ميديا ومواقع الإنترنت في الساعات الماضية.

وقال أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي فى تصريحات صحفيه منذ قليل: "الجميع يعلم أن النادي الأهلي لا يمكنه أن يسلك مثل هذه الطرق للتعاقد مع اللاعبين، نحن على درجة عالية من الإحترافية".

وأكمل توفيق حديثه حول حقيقة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهرباء وقال: "كهربا واحد من الأسماء المميزة للغاية، وهو إضافة لاي نادي، ولكنه حتى الآن لاعبًا في صفوف نادي أفيس البرتغالي، وحتى هذه اللحظة لم يوقع اللاعب على أي عقود إنضمام لصفوف النادي الأهلي".

وختم أمير توفيق تصريحات حول هذه النقطة قائلًا: "اللاعب يملك عقد طويل الأمد مع فريقه البرتغالي، والنادي الأهلي يحترم بشكل كامل هذه التعاقد، وعندما يتفاوض لجلب أي لاعب، يسلك الطرق الشرعية لفعل ذلك، وفي حالة رغبتنا في الحصول على توقيع كهربا سوف نذهب إلى ناديه البرتغالي الذي يملك كامل الحق في مسألة التفاوض مع اللاعب".