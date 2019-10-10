رياضة | رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويطلب التعاقد مع الصفقة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويطلب التعاقد مع الصفقة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، الضوء الأخضر للإدارة من أجل الإطاحة بنجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم سوبر من العيار الثقيل في الشتاء، على أن يكون الأنجولي جيرالدو دا كوستا هو أول الراحلين عن صفوف الفريق الأحمر من الأجانب خلال يناير القادم.

وجاءت رغبة فايلر في رحيل جيرالدو مطابقة تماما لرغبة اللاعب الذي يرى أنه يحتاج للحصول على دقائق لعب أكثر، وهو ما لم يتوافر له في فريق الأهلي هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري.