رياضة | بريزنتيشن تزين درع الدوري قبل تسليمه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريزنتيشن تزين درع الدوري قبل تسليمه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسؤولو شركة بريزنتيشن، على تجهيز درع الدوري العام تمهيدا لتسليمه للنادي الأهلي الفائز بالبطولة الموسم الماضي.

وتشهد الاحتفالية المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس حضور مجلس ادارة النادي الأهلي وجهاز الكرة بالكامل ومسئولي شركة بريزنتيشن برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي، بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن تشهد الإحتفالية تكريم مؤمن زكريا، وعرض فيلم تسجيلي عن مشوار الأهلي في الموسم الماضي.

ويُقام مساء اليوم ،الخميس، حفل تكريم النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ41 في تاريخ النادي.

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ويشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.

ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.

وحصد الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق بعد مارثون طويل مع المُنافسين، قبل أن يحسم الفريق اللقب لصالحه للمرة الـ41 في تاريخ النادي كأكثر الأندية المصرية تتويجاً بالبطولة.

وتقوم اللجنة التي تُدير اتحاد الكرة بتسليم الأهلي درع الدوري خلال احتفالية اليوم التي تتضمن فقرات عديدة تم التنسيق لها خلال الأيام الماضية؛ حتى يخرج الحفل الذى يُقام تحت شعار «الأهلي لا يعرف المستحيل» بشكل رائع.