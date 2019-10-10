رياضة | ميسي ينهي الصفقة المدوية لصالح برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ينهي الصفقة المدوية لصالح برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإِسباني، بات عاملًا حاسمًا ف حسم الصفقة الكبري لصالح الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن نجم برشلونة الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قد نجح في إقناع نجم خط هجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي، بالإنتقال إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعدما تواصل هاتفي قد تم بين اللاعب وبين ليونيل ميسي عشية مباراة الأرجنتين وألمانيا.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى كون ليونيل ميسي قد أخبر مهاجم إنتر ميلان ومواطنه، لاوتارو مارتينيز، بأن برشلونة سيكون الفريق المثالي بالنسبة له، حيث سيحصل اللاعب على فرصة جيدة للغاية مع الفريق الكتالوني، وربما يصبح هو المهاجم الأول للفريق مع قرب رحيل لويس سواريز.

وأوضحت الصحف الإيطالية، أن لاعب إنتر ميلان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لديه شرط جزائي في عقده مع الفريق يصل لنحو 111 مليون يورو، وهذا العقد ساري حتى صيف عام 2023، ولكن إنتر ميلان يحاول الآن التفاوض مع ممثلي اللاعب من أجل إلغاء الشرط الجزائي، وتفعيل عقد جديد يضم شرط جزائي أكبر، في محاولة من إنتر ميلان لتحصين لاعبه من إغراءات برشلونة.

وكانت التقارير الإعلامية قد أكد أن ميسي تحدث هاتفيًا مع لاوتارو مارتينيز، وطلب منه الموافقة على الإنتقال إلى صفوف برشلونة في حالة تقدم النادي الكتالوني بعرض رسمي، وكانت ردود فعل اللاعب إيجابية للغاية على مكالمة ليونيل ميسي.