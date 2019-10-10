رياضة | الزمالك يحسم موقف عبد الغني من القمة

وغاب اللاعب عن المباريات الماضية للفريق منذ إصابته في مباراة السوبر المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 3_2 ببطولة الدوري.

وتأكد جاهزية محمد عبد الغني مداقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في مباراة القمةا

أمام الأهلي المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

واطمأن الجهاز الفني على اللاعب وقدرته على المشاركة في المباراة منذ البداية لتدعيم خط الدفاع والاستفادة منه بسبب صعوبة اللقاء.

وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة الأهلي ضمن منافسات كأس السوبر المصري ومن وقتها لم يشارك في أي لقاء.

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كما قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تصعيد عبد الرحمن عماد سلامه لاعب وسط فريق مواليد ٢٠٠١ بالقلعة البيضاء.

ويرغب ميتشو فى تعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق المنضم للمنتخب بالإضافة لإصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن لاعبي الوسط المصابين.

وكان ميتشو قام بالامس بتصعيد كلا من أحمد عيد وحسام اشرف وحسام عبدالمجيد واسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد ٢٠٠١ والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد ٢٠٠٠ ومحمد طارق ٢٠٠٢ ويحيي مفتاح وحسين فيصل مواليد ٩٩.