رياضة | الأهلي يواجه الإعلاميين وديًا الاثنين المقبل استعدادًا للقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه الإعلاميين وديًا الاثنين المقبل استعدادًا للقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام نظيره الإعلاميين يوم الاثنين المقبل على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الزمالك المقبلة.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على توصل الجهاز الإداري لاتفاق مع فريق الإعلاميين لمواجهته وديًا الاثنين المقبل.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز لاعبيه في الفترة المقبلة استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم ١٩ من الشهر الجاري.

وسيقوم فايلر بإشراك عدد كبير من لاعبي فريقه في ودية الإعلاميين والذين ابتعدوا عن تشكيل الفريق في الفترة الماضية، والعائدين من الإصابة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك يوم ١٩ أكتوبر الجاري ي قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن ناحية أخري، النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ41 في تاريخ النادي.



ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي. ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي. وحصد الأهلي لقب الدوري في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق بعد مارثون طويل مع المُنافسين، قبل أن يحسم الفريق اللقب لصالحه للمرة الـ41 في تاريخ النادي كأكثر الأندية المصرية تتويجاً بالبطولة.

ويشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.