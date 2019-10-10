رياضة | ملعب الملك سعود بالرياض يستضيف نهائي آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب الملك سعود بالرياض يستضيف نهائي آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020.

وكشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر استضافة ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضحت التقارير أنه لن يتم تغير للملعب حال وصل فريق الهلال للمباراة النهائية مستبعدًا نقل المباراة النهائية إلى ملعب الملك فهد الدولي ، أو إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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ويستعد الهلال السعودي لمواجهة السد القطري، يوم 22 من الشهر الجاري، على ملعب الملك سعود في إياب دور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا.

وأكدت التقارير أن الاتحاد الآسيوي لاينوي تطبيق تقنية الفيديو بنهائي البطوة الحالية بسبب تكللفته وتجهيزاته الفائقة، على أن يتم تطبيقه بالنسخة المقبلة.

وكان الزعيم الهلالي تفوق ذهابا على السد القطري بنتيجة كاسحة 4-1، بالمباراة التي أقيمت على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.