رياضة | سر عدم إذاعة مباراة مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا الودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر عدم إذاعة مباراة مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا الودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر إقامة لقاء المنتخب الأولمبي ونظيره الجنوب إفريقي في الثامنة مساء الغد الجمعة 11 أكتوبر باستاد الإسماعيلية ضمن الاستعدادت النهائية الافريقية لخوض نهائيات الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر نوفمبر القادم وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب إفريقيا علي عدم إذاعة المباراة الأولي تليفزيونيا لأسباب فنية علي أن يتم إذاعة اللقاء الثاني والمحدد له الأحد المقبل علي الهواء مباشرة.

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وأكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على أن اتفاق الفريقين علي عدم إذاعة المباراة بسبب سعي كل فريق لتجربة بعض الأمور التكتيكية حتي لا يتم كشفها للمنافسين.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الأولمبي مرانه في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة على أن يسافر غدا إلي الإسماعيلية.

يذكر أن المنتخب الأولمبي يقع في المجموعة الأولي التي تضم إلي جانبه مالي والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعه الثانية ومعه نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.