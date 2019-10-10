شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يعلن تشكيل المنتخب السعودي أمام سنغافورة والان مع التفاصيل

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية التشكيل الرسمي للأخضر لمواجهة نظيره منتخب سنغافورة ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم و أمم اسيا. وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي الرسمية أمام سنغافورة كالتالي: حراسة المرمي: العويس Advertisements خط الدفاع: الشهراني- الصحفي- مادو - البريك خط الوسط: المالكي - عطيف - الشهري - عبدالفتاح خط الهجوم: هتان - الحمدان ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين بعد قليل علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الدولي.

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