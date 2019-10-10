الان تتابع في اللقاء الدولي رقم 100 لنيمار.. البرازيل تتعادل مع السنغال وديًا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على اللقاء الودي بين منتخب البرازيل ونظيره السنغالي اليوم الخميس في سنغافورة، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
وبادر المنتخب البرازيلي بالتسجيل عبر نجمه روبيرتو فيرمينو في الدقيقة التاسعة، فيما أحرز فامارا دييدهيو هدف التعادل لمنتخب السنغال في
الدقيقة 45 من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة مشاركة الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة الدولية رقم 100 بمسيرته مع منتخب البرازيل (راقصو السامبا).
ويستعد منتخب البرازيل لبدء مشوار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022، والتي ستنطلق في مارس المقبل.
في المقابل، يستعد المنتخب السنغالي، الذي حصل على المركز الثاني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر الصيف الماضي، لخوض مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون عام 2021، والتي ستبدأ في نوفمبر المقبل.
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