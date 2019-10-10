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ميندي يزف خبر سار لزيدان قبل موقعة الكلاسيكو

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الخميس 10 أكتوبر 2019

ميندي يزف خبر سار لزيدان قبل موقعة الكلاسيكو

أنس عبد الغني

اقترب الفرنسي فيرلاند ميندي مدافع نادي الإسباني، من العودة للتدريبات الجماعية قبل مواجهة المنتظرة في مباراة الكلاسيكو.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المنتظر أن يلتقي ريال مدريد أمام غريمة التقليدي برشلونة في الجولة العاشرة من بطولة والتي ستقام يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب "كامب نو".

حجم إصابة ميندي

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وكان ميندي قد تعرض لإصابة على مستوى العضلة الضامة من الفخذ الأيسر والتي أصيب بها بعد نهاية مباراة إشبيلية الماضية، وانتهت بفوز الميرنجي بهدف نظيف، أحرزه الفرنسي كريم بنزيما.

ميندي يظهر في تدريبات الملكي

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ميندي قد ظهر اليوم في تدريبات الفريق، وتدرب بالكرة بصورة طبيعية.

وأشارت أنه قد يحصل على بعض الدقائق في مباراة ريال مدريد القادمة في الجولة التاسعة أمام ريال مايوركا، ويكون جاهزًا تمامًا للكلاسيكو.

قيمة إنتقال ميندي لريال مدريد

يذكر أن فيرلاند ميندي قد انتقل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، قادماً من صفوف أولمبيك ليون مقابل 48 مليون يورو.

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