شكرا لقرائتكم زمالك 2004 يثأر للكبار ويهزم الأهلي بهدفين نظيفين في قمة الناشئين .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احرز هدفي الفريق كل من: يحيي محمد واحمد هلاس. وبهذا الفوز الثمين، يواصل الفريق تصدر الدوري برصيد ١٣ نقطة. ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربا وخالد عمران اداري وشرف محمود اخصائي تأهيل واحمد عصمت للأحمال. وحرص أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة النادي علي حضور المباراة والاحتفال مع اللاعبين عقب اللقاء.

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