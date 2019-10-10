الانتاج الحربي يفوز على القناة بهدفين نظيفين...

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ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة انبى المقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري.
وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدورى بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.
ومن جانبه قال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إن إدارة ناديه رفضت توقيع عقوبات مادية على اللاعبين، رغم تراجع النتائج بمسابقة الدورى العام لعدم زيادة الضغوط على كاهل اللاعبين.
وأضاف مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة النادى تثق فى اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار على عبور هذه المرحلة والعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى خاصة أن مسابقة الدورى مازالت فى بدايتها.
ويضيف مهدى فزنا فى المباراة الأولى على نادى مصر بثلاثية والزمالك بكامل نجومه لم يستطع الفوز عليه، ثم واجهنا الأهلى وهو حامل اللقب والخسارة أمامه ليست نهاية المطاف، وفى مباراة المقاولون واجهنا سوء توفيق كبير.
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