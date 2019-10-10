شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض مباراة ودية أمام الإعلاميين استعدادا للقاء الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على توصل الجهاز الإداري لاتفاق مع فريق الإعلاميين لمواجهته وديًا الاثنين المقبل.
ويسعى الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز لاعبيه في الفترة المقبلة استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم ١٩ من الشهر الجاري.
وسيقوم فايلر بإشراك عدد كبير من لاعبي فريقه في ودية الإعلاميين والذين ابتعدوا عن تشكيل الفريق في الفترة الماضية، والعائدين من الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ١٩ أكتوبر الجاري ي قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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