شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تجهز درع الدوري تميهدًا لتسليمه للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو شركة بريزنتيشن درع الدوري العام تمهيدا لتسليمه للنادي الأهلي الفائز بالبطولة الموسم الماضي. وتشهد الاحتفالية المقرر اقامتها مساء اليوم الخميس حضور مجلس ادارة النادي الأهلي وجهاز الكرة بالكامل ومسئولي شركة بريزنتيشن برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي.

b79fadb6-fd16-4e25-a8b5-89ee7b20c398 ومن المقرر ان تشهد الإحتفالية تكريم مؤمن زكريا، وعرض فيلم تسجيلي عن مشوار الأهلي في الموسم الماضي.

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