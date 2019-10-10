شكرا لقرائتكم الزمالك يخطر اتحاد الكرة بملعب مباراة جينيراسيون رسميًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو نادى الزمالك، خطابًا رسميًا لنظرائهم باتحاد الكرة، تم خلاله تحديد ملعب مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 24 من الشهر الجاري.

وأخطر الزمالك مسئولو الجبلاية برغبتهم الأولى في خوض مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، على استاد القاهرة الدولى، ومن المقرر أن يقوم مسئولو الجبلاية بالتفاوض مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة المباراة على ملعب استاد القاهرة.

كما حدد الزمالك في خطابه لاتحاد الكرة ملعبي بتروسبورت والسلام، ليصبحوا الخيار الثاني والثالث في حالة رفض الجهات الأمنية إقامة المباراة على استاد القاهرة.

وكان الاتحاد الأفريقى قد أصدر بيانًا أمس الثلاثاء، بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون وجاء كالتالى..

عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر كاف بالقاهرة، تقرر إقامة مباراة دورى الأبطال 2019 / 2020 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلى. Advertisements

من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر:

- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر.

- كاف سيتحمل نفقات الطيران الدولى والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية.

- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التى تختص بها.