شكرا لقرائتكم المنياوي: خماسية اتحاد الكرة تعاملت بعقلانية واحترافية شديدة مع الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 "اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تعاملت بعقلانية واحترافية شديدة مع النادي الاسماعيلي وهي طريقة تستحق التقدير والثناء"

واضاف المنياوي:" وافقنا علي لعب مبارة طنطا بدون لاعبي المنتخب الأولمبي بدلا من خوضها في الوقت الحالي بدون كل اللاعبين الدوليين"

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نجح مسئولو النادى الاسماعيلى فى الحصول على موافقة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى تأجيل مباراة طنطا والتى كان المقرر إقامتها فى السادس عشر من الشهر الجارى الى العاشر من نوفمبر القادم.

كان النادى الاسماعيلى قد رفض التعديلات الأخيرة فى جدول المسابقة والتى كانت تضر بمصلحة الفريق حيث كان مقرر لعب ثلاثة مباريات فى أسبوع واحد وهو ما كان سيتسبب فى إرهاق اللاعبين واستنزاف مجهودهم البدنى .