شكرا لقرائتكم السومة يتألق.. ويقود المنتخب السوري للفوز على المالديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المنتخب السوري انطلاقته الجيدة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم المقررة في 2022 وكأس الأمم الآسيوية التي ستقام في 2023، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الأولى، بفوزه 2 - 1 على ضيفه منتخب جزر المالديف في الجولة الثالثة للمجموعة التي شهدت فوزا كبيرا لمنتخب الصين 7 - صفر على ضيفه منتخب غوام، يوم الخميس.

وتصدر المنتخب الصيني الترتيب برصيد ست نقاط من مباراتين، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب سوريا، المتساوي معه في نفس الرصيد من مباراتين، في حين احتل المنتخب الفلبيني المركز الثالث بثلاث نقاط من لقائين، بفارق الأهداف أمام جزر المالديف، صاحب المرك الرابع، الذي خاص ثلاث مباريات، فيما قبع منتخب غوام في المؤخرة بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته جميع مبارياته الثلاث في المجموعة.

وتقمص النجم عمر السومة دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي المنتخب السوري في الدقيقتين 26 و61، قبل أن يضطر منتخب سوريا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أحمد الصالح في الدقيقة 66.