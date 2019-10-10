برشلونة يبدأ تنفيذ خطة تأمين المستقبل بعد ميسي والجيل الذهبي

نادي برشلونة الإسباني بدء التركيز علي خطة واحدة وواضحة، وهي من أجل صنع فريق يستطيع حمل شارة المنافسة، وتحقيق الإنجازات بجميع المسابقات مستقبلاً، وعلي الأخص بعد انتهاء حقبة جيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ولدي النادي الكتالوني العديد من اللاعبين اللذين تجاوزوا سن الـ 30 عاماً، وعلي رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش وجوردي ألبا، وهذا الأمر جعل النادي يوقع مع العديد من اللاعبين الشباب وتجهيزهم.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن معدل أعمار لاعبي برشلونة نقص إلي 25.58 عاماً، وهذا عمل ممتاز من أجل التحضير للمستقبل، وتابعت الصحيفة، إن نادي برشلونة لديه العديد من النجوم الشباب المميزين وأصحاب الفئة العمرية الصغيرة في تشكيلته، وأبرزهم اللاعب عثمان ديمبيليوأنسو فاتي وفرينكي دي يونج وتوديبو وجونيور فيربو، مع أنطوان جريزمان الذي يبلغ من العمر 28 عاماً.