ميسي: أعتقدت أن نيمار قادم إلي برشلونة أو ريال مدريد خلال الصيف الماضي

أسطورة برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، أكد أنه صدم من قرار زميله السابق في الفريق، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار داسيلفا ، بأنه أختار البقاء في ناديه وعدم الرحيل إلي أي من ريال مدريد أو برشلونة في الصيف المنصرم.

وتحدث ميسي خلال تصريحات قال فيها في حوار مع راديو كاتالونيا: ” كنت أظن أن نيمار سينتقل إلي مدريد إذا لم يتم الحصول عليه من قبل برشلونة في الصيف، كنت أظن أن بيريز سيعمل أي شيء للتعاقد معه”.

وتابع: ” كنت أظن أن نيمار يُريد الرحيل وهو من قال ذلك لهذا كنت افكر بانه إذا لم ينتقل إلي برشلونة فأنه سينتقل إلي مدريد وبيريز كان سيضحي بأي شيء للحصول عليه”، وكانت تقارير كثيرة قد ذكرت أن نيمار سيرحل إلي برشلونة أو ريال مدريد في الصيف الماضي، بسبب إرادته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، إلا أن اللاعب أراد البقاء في النهاية.