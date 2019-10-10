شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقام فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، حفل تسليم درع الدوري من قبل مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى النادى الأهلي، بصفته بطل النسخة الأخيرة من المسابقة لموسم 2018 – 2019 للمرة الـ41 فى تاريخه الكروى.

ما هو شعار احتفالية تسليم درع الدورى للأهلي؟

يتسلم النادى الأهلي درع الدورى فى حضور العديد من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام، ويقام الحفل تحت شعار"الأهلى لا يعرف المستحيل"، ". فى إشارة لحصول الفريق الأحمر على لقب البطولة بعدما كان بعيدا للغاية

هل يحضر مؤمن زكريا احتفالية تسلم الأهلى درع الدورى؟

يحضر مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلى والكرة المصرية، احتفالية تسليم الفريق الأحمر درع الدورى العام، وتشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، كما سيتم عرض فيلم تسجيلى عن بطولة الدورى بالموسم الماضى، والتى نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بالدرع بعدما كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.

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من يحيى حفل تسليم الأهلى درع الدورى؟

يحيى الفنان أمير عيد حفل تسليم الأهلى درع الدوري العام، ووعدت شركة بريزنتيشن جماهير النادى الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذي حققه الفريق بعد الفوز ببطولة الدورى العام، عقب مجهود شاق، ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.

ما هى أبرز محطات الأهلى فى رحلة التتويج بلقب الدورى؟

خاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم، فاز فى 25 لقاء، و تعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.

ما هى القناة الناقلة لحفل تسليم الأهلي درع الدورى؟

ينطلق الحفل فى الثامنة مساءً ويذاع عبر شاشة أون سبورت على الهواء مباشرة.