سوبر كورة .. الزمالك يخطر اتحاد الكرة بملعب مباراة جينيراسيون رسميًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو نادى الزمالك، خطابًا رسميًا لنظرائهم باتحاد الكرة، تم خلاله تحديد ملعب مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 24 من الشهر الجاري. وأخطر الزمالك مسئولو الجبلاية برغبتهم الأولى في خوض مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، بإحد الاستادات Advertisements ومن المقرر أن يقوم مسئولو الجبلاية بالتفاوض مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة المباراة على الملعب المطلوب

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