نشرة سوبر كورة.. تأجيل مباراتى الزمالك.. كهربا يقترب خطوة جديدة من الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعلم مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن مصير الشكوى التى قدمها النادى ضد لاعبه السابق محمود كهربا الذى انتقل لأفيس البرتغالى بدون موافقة مسئولي القلعة البيضاء ، لاسيما بعد الانباء التى أفادت بتوقيع اللاعب للقلعة الحمراء .

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