صبري المنياوي: اتحاد الكرة تعامل مع ظروف الإسماعيلي بعقلانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجه صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الاسماعيلي رسالة شكر للجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة طنطا بالدوري
وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:" اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تعاملت بعقلانية واحترافية شديدة مع النادي الاسماعيلي وهي طريقة تستحق التقدير والثناء"
وأضاف المنياوي:" وافقنا علي لعب مبارة طنطا بدون لاعبي المنتخب الأولمبي بدلا من خوضها في الوقت الحالي بدون كل اللاعبين الدوليين"
نجح مسئولو النادى الاسماعيلى فى الحصول على موافقة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى تأجيل مباراة طنطا والتى كان المقرر إقامتها فى السادس عشر من الشهر الجارى الى العاشر من نوفمبر القادم.
كان النادى الاسماعيلى قد رفض التعديلات الأخيرة فى جدول المسابقة والتى كانت تضر بمصلحة الفريق حيث كان مقرر لعب ثلاثة مباريات فى أسبوع واحد وهو ما كان سيتسبب فى إرهاق اللاعبين واستنزاف مجهودهم البدنى .
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